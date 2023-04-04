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Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают свое планомерное продвижение по Артемовску (украинское название Бахмут). Согласно последним данным, передаваемым в местных Телеграм-каналах, украинские подразделения были полностью выбиты из центральной части населенного пункта.

По имеющейся информации, «музыканты» уже смогли подойти к железнодорожной станции «Бахмут-1». Рядом с городской администрацией освобождены от украинских националистов жилые кварталы.

По информации с Телеграм-канала Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», с ночи на 3 апреля на здании городской администрации Артемовска уже стоит флаг Российской Федерации. Он отметил, что флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» был водружен бойцами группы «Вагнера». Пригожин подчеркнул, что оставшиеся подразделения вооруженных сил Украины находятся в западных частях населенного пункта. Однако «вагнеровцы» будут и дальше выполнять поставленную перед ними боевую задачу и вытеснять противника.

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