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Российские бойцы выбили украинских боевиков из крупного укрепрайона, который был организован в здании бывшей швейной фабрики. Противник не сумел сдержать натиск ВС РФ и был вынужден отступить, понеся серьезные потери при сопротивлении, пишет РИА Новости.

Помимо этого, подразделения ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска, а также в южной и северной частях населенного пункта освободили от боевиков еще три квартала.

Напомним, что ВСУ используют террористические методы, чтобы замедлить наступление ВС РФ и удержать хотя бы часть Артемовска. Они прикрываются «живыми щитами», беря в заложники мирное население городе, не пожелавшее эвакуироваться, минируют частные и многоэтажные дома, подрывают здания.

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