Боевики ВСУ в стремлении замедлить продвижение ЧВК «Вагнер» в Артемовске используют откровенно террористические методы. Они взрывают и минируют многоэтажные здания, а также захватывают заложников из числа мирных жителей, передает портал «Русская весна».

Российские ВС предпринимают меры для защиты гражданского населения. Также они теснят противника, вынуждая его отступать к окраинам города. На брошенных позициях ВСУ часто обнаруживается тара из-под алкоголя, что подтверждает падение боевого духа противника.

Многие военные ВСУ морально опустошены и больше не хотят принимать участие в боевых действиях. Они пытаются сдаться в плен, но часто этому мешают заградительные отряды из отпетых националистов. Ситуация в Артемовске по-прежнему чрезвычайно тяжелая для украинских боевиков. Они еще сопротивляются на западных окраинах, но город все равно вскоре перейдет под контроль ВС РФ.