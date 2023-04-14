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После отступления из центральной части Артемовска украинские боевики бросили на позициях оружие и боеприпасы, которые стали трофеями ЧВК «Вагнер». Бойцы сняли на видео полученные трофеи, а также рассказали, что первым делом ними занимаются саперы, так как противник часто минирует вооружение, устраивая своеобразные ловушки.

Среди множества образцов «вагнеровцев» заинтересовало доисторическое оружие, которое обычно занимает места в музеях, а не на поле боя. Так, они обнаружили пулемет Дегтярева времен Второй мировой войны. Но самым интересным экспонатом оказался пулемет «Максим», изготовленный еще в 1910 году.

Очень много среди трофеев оказалось и оружия натовского образца. Так, бойцы ЧВК «Вагнера» нашли шведские гранатометы AT-4, которые теперь будут использоваться в боях против ВСУ, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

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