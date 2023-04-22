Один из бойцов штурмового отряда ЧВК «Вагнер» шутливо поблагодарил украинские ВС за «поставки спецвооружения». Он пояснил, что противник в ходе отступления из Бахмута бросает на позициях самое разнообразное оружие натовского образца.

Боевики оставляют пулеметы и автоматические винтовки производства США, шведские и американские противотанковые ракетные комплексы, другое вооружение. Все это переходит в собственность «вагнеровцев» и используется в боях против ВСУ. Все оружие в отличном состоянии, боеприпасы украинские военные также оставляют в достаточном количестве.

«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – с иронией отметил боец.

Напомним, что отряды ЧВК «Вагнера» перерезали трассу из Часова Яра в поселок Хромово, по которой ВСУ обеспечивали снабжение своих подразделений. Это означает практически полное окружение Артемовска.