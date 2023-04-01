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1 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе штурмовых действий прорвали оборону ВСУ сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Одна из групп подобралась вплотную к зданию администрации города, у которого ведет ожесточенный бой с противником, передает издание «Известия».

Ранее, напомним, один из «музыкантов» рассказал, что украинские войска выбиты с господствующих высот на южных окраинах Артемовска. Он отметил, что боевики превратили подступы к городу в наблюдательные позиции, с которых просматривался почти весь город.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее сообщил о важности Артемовска и Авдеевки для ВСУ. По его словам, в случае потери этих городов, Киеву придется отводить войска за Днепр, а российская армия получит мощные плацдармы для дальнейшего наступления.

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