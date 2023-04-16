В боях под Донецком российские ВС уничтожили украинский автомобиль, пытавшийся быстро доставить на позиции своих войск боеприпасы. Военнослужащие 132-й бригады 1-го Донецкого корпуса не могли допустить подобного и ударили по машине из противотанкового ракетного комплекса.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой виден вражеский автомобиль, появившийся между терриконами. Его своевременно обнаружили и не дали боевикам выполнить миссию по доставке боеприпасов. Причем цель была поражена с первого выстрела – в машине сдетонировал боекомплект, что усилило эффект и лишило противника шансов на выживание.

Напомним, что напряженные бои под Авдеевкой и в Марьинке продолжаются. Российские ВС теснят противника, однако сдаваться ВСУ не собираются, оказывая отчаянное сопротивление и перебрасывая к этим населенным пунктам все новые силы.