ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Канал Телеграм «Военкоры Русской весны» опубликовал видео боевых действий бойцов Росгвардии, в которых они использовали новое оружие в зоне СВО – противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм.

Боец с позывным «Ураган» сообщил, что орудия были переданы для усиления пехотных подразделений и оказания помощи. В настоящее время росгвардейцы проходят тренировки на полигоне, чтобы научиться использовать новое оружие более эффективно и уверенно.

Противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» являются легкими артиллерийскими орудиями, которые отличаются высокой точностью, скорострельностью и хорошими возможностями для маскировки.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года.

Вам может понравиться

Российские силы точным ударом уничтожили украинских боевиков в зоне СВО

Российскими войсками был нанесен ракетный удар по скоплению пехотинцев ВСУ в зоне проведения спецоперации. В результате ракетной атаки погибло более 10 украинских боевиков. Отмечается, что противник был замечен разведчиками ВС

ВМС США разместили в бухте Апра на Гуаме самое большое из задокументированных количество своих атомных подводных лодок

В Сети появился снимок плохого качества, на котором можно увидеть сразу несколько атомных подводных лодок ВМС США, находящихся в бухте Апра на Гуаме. Примечательным является тот факт, что западные средства

Психологи рассказали, когда люди будут готовы заняться сексом с роботом

Как сообщает издание «Газета.ру», специалисты в области психологии из канадского Университета Конкордия поделились своими выводами относительно возможности согласия человека на сексуальную близость с роботом. Свое исследования психологи опубликовали в американском