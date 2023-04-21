Канал Телеграм «Военкоры Русской весны» опубликовал видео боевых действий бойцов Росгвардии, в которых они использовали новое оружие в зоне СВО – противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм.

Боец с позывным «Ураган» сообщил, что орудия были переданы для усиления пехотных подразделений и оказания помощи. В настоящее время росгвардейцы проходят тренировки на полигоне, чтобы научиться использовать новое оружие более эффективно и уверенно.

Противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» являются легкими артиллерийскими орудиями, которые отличаются высокой точностью, скорострельностью и хорошими возможностями для маскировки.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года.