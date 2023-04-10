10 апреля – ИА Discover24.ru. Почти 95% жителей Петербурга сочли губернатора Александра Беглова бесполезным для города, о чем говорят результаты опроса, проведенного в соцсетях. Они отмечают, что состояние Петербурга сегодня это подтверждает.

Ранее градоначальник поздравил горожан с Днем Рунета и похвастался 4-летием своего аккаунта в «ВКонтакте». Между тем, многие серьезные проблемы Северной столицы остаются нерешенными.

«Моя позиция – нужно быть открытыми – слушать и слышать петербуржцев, отвечать не казенными штампами, а нормальным человеческим языком, решать проблему, а не тиражировать отписки», — написал Беглов.

Пользователи Сети раскритиковали губернатора, посчитав его высказывание очередными пиаром. Согласно результатам опроса, проведенного в группе “Районы Петербурга|СПб| Питер”, 95 % горожан считают, что Беглов для города бесполезен.

Жители города напомнили чиновнику о провальных транспортной и мусорной реформах, плохом качестве снегоуборки этой зимой, о регулярных прорывах коммуникаций и о потере Петербурга культурного облика в связи с уничтожением памятников ОКН.

Ранее проведенные соцопросы показывали, что более половины петербуржцев готовы выйти на протестына протесты в связи с беспрецедентным уровнем коррупции в комитетах Смольного.