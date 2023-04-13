По информации издания «Московский комсомолец», Болгария, одна из популярных балканских стран, ужесточила правила въезда для туристов из России.

Местное консульство перестало принимать у россиян заявления на получение срочной визы, а туристические визы выдают только однократные и сроком на три месяца, что ограничивает возможность поездок в соседние страны и последующего возврата обратно в Болгарию.

Представители туристической отрасли также подтверждают данную информацию и отмечают, что стоимость визы через турагентство значительно увеличилась для путешественников из России.

Принятие подобных мер связано с желанием ограничить поездки граждан России в другие европейские страны, куда возможен въезд по болгарской мультивизе.