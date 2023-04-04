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В окружном военном суде начались слушания по делу, военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередняка, расстрелявшего одного из жителей Мариуполя, по версии следствия, за неправильное произношение слова «паляныця». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного прокурора.

Сообщается, что солдат ВСУ Чередник пребывал на территории Мариуполя в составе своего воинского подразделения еще с марта 2020 года и принимал «активное участие в военных действиях против Народной милиции ДНР». А 27 марта 2022 года Чередник вместе со своим сослуживцем во время патрулирования поселка Мирный встретил двух местных жителей Поцелуева и Пискунова.

По версии следствия, боец ВСУ отвел Пискунова в сторону и заставил объяснить значения слова «паляныця» (украинское слово обозначающее буханку хлеба круглой формы). После неудовлетворительного ответа Чередник решил, что Пискунов является приверженцем русского мира. Поэтому, по словам прокурора, на фоне «ненависти к представителям русской национальности» убил Пискунова двумя выстрелами из автомата.

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