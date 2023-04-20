Один из военнослужащих украинской армии в интервью Financial Times рассказал, что из его взвода выжило всего три бойца после одного дня боевых действий, проведенного в Бахмуте (ранее Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости.

Боец ВСУ по имени Алексей утверждает, что время проведенное в Бахмуте, «было настоящим адом» для него и других военнослужащих его взвода. Он рассказал, что его взвод был отправлен на передовые позиции в Бахмут в составе 21 военнослужащего. При этом пережить первый день без ранений получилось только у троих из них, включая и его самого.

По данным издания, во время боевых действий в Бахмуте вооруженные силы Украины уже потеряли большую часть опытных солдат из элитных подразделений. Также в окрестностях населенного пункта было уничтожено огромное количество военной бронетехники и артиллерийских орудий, которые можно было бы использовать в будущем контрнаступлении на позиции ВС России.