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9 апреля – ИА Discover24.ru. В Бахмуте (ранее Артемовск) и его окрестностях продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять противника из городских кварталов. Подразделения ВСУ все еще удерживают позиции на западных окраинах ценой огромных потерь бронетехники и личного состава, так как киевский режим постоянно перебрасывает на данное направление свежие резервы.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры, снятые одним из бойцов украинской армии. Украинский военнослужащий вместе со своим сослуживцем прибыл на передовые позиции в окрестностях Бахмута, чтобы эвакуировать погибших и раненых бойцов. Однако в блиндаже и окопах он смог обнаружить только обугленные останки сгоревших сослуживцев.

Просматривая личные вещи и припасы погибших бойцов, он комментирует, что никто из них не хотел так рано погибать. По его словам, бойцы ВСУ взяли на передовую большое количество сладостей и сигарет, однако они им уже никогда не пригодятся. Комментируя увиденное боец ВСУ пожаловался на огромные ежедневные потери украинской армии на передовых позициях.

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