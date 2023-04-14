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Российский военнослужащий одержал победу в снайперской дуэли, ликвидировав украинского коллегу точным выстрелом из 12,7-мм винтовки. Также он уничтожил вражеского наблюдателя-корректировщика огня, сообщает РИА Новости.

Офицер добровольческого подразделения «Сокол» с позывным «Бык» рассказал журналистам, что для ликвидации боевиков ВСУ использовался снайперский комплекс 6С8. Он дает возможность поражать цели с дистанции в полтора километра. Это весьма тяжелая винтовка, она даже в неснаряженном виде весит 12,5 кг. Поэтому снайперу приходится поднапрячься, если необходимо быстро сменить позицию с оружием.

«Иногда приходится ему по моей команде за ночь менять позицию в радиусе 150 метров. И порой это и три, и шесть раз бывает», – рассказал офицер.

Сам боец отметил, что служит с мая прошлого года, выполняя обязанности снайпера. По его словам, он принимал участие в боевых действиях под Изюмом в Харьковской области.

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