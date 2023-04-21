Киеву срочно нужны хоть какие-то успехи, чтобы отвлечь внимание от поражения в Артемовске, являющееся лишь вопросом времени. Боец 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным «Мазур» рассказал изданию «Московский комсомолец», как ВСУ будут пытаться решить эту задачу.

Он отметил, что на линии соприкосновения Киеву не светит абсолютно ничего, так как ВС РФ выстроили там эшелонированную оборону. Поэтому ВСУ скорее всего попытается задействовать диверсионно-разведывательные группы для прорывов в приграничные области России.

По словам «Мазура», в зоне риска находятся Брянск, Белгород и Курск, в которых все чаще появляются украинские БПЛА, запускаемые, чтобы «прощупать» оборону.

Военнослужащий также напомнил, что генерал Александр Сырский, который командует Сухопутными войсками ВСУ, уже доложил об окружении Артемовска главкому Валерию Залужному. Тот никогда не скрывал, что считает бессмысленными колоссальные потери боевиков в Бахмуте и удержание города. Но сейчас именно ему придется придумывать, как отвлечь внимание от провала, так как президенту Украины Зеленскому очень нужно показать Западу хоть какую-то победу.