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По сообщению российских Телеграм-каналов, Артемовск (украинское название Бахмут) практически полностью контролируется силами ЧВК «Вагнер». Штурмовики продолжают выбивать украинских боевиков с окраин города. Сообщается, что вскоре в освобожденные районы зайдут росгвардейцы для поддержания порядка.

Однако с утратой Артемовска ВСУ, по всей вероятности, пойдут в контратаку на Запорожском направлении (Мелитополь). Такое мнение высказал журналисту издания «Московский комсомолец» офицер первого армейского корпуса ДНР с позывным «Мазур». По его словам, украинское командование любит использовать отвлекающие маневры для скрытия своих провалов. В пример он привел проникновение украинской ДРГ в Брянскую область.

Ситуация для ВСУ после потери Артемовска станет катастрофической, поэтому во избежание неприятностей от Запада, Зеленский будет принимать срочные меры. И для Киева единственный выход – это переход в контрнаступление.

По мнению «Мазура», контратака нужна не только для заметания следов, но и для поднятия боевого духа украинской армии. Он уверен, что ВСУ перейдут в контратаку сразу, как признают потерю Бахмута.

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