Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из бойцов частной военной компании «Вагнер» дал интервью изданию «Известия», в котором рассказал о том, что при отступлении украинских подразделений из города Артемовск (укр. название Бахмут) мобилизованные солдаты были брошены на произвол судьбы.

По словам бойца, на улицах города велись тяжелые бои, а боевики ВСУ боролись за каждую постройку. Однако, когда началась отступление, украинцы бросали мобилизованных солдат без связи, оставляя их лишь с маленькими радиостанциями, по которым они не могли связаться.

Таким образом, мобилизованные украинцы стали прикрытием для отвода профессиональных подразделений, они находились под мощным обстрелом со стороны российский артиллерии.

Боец также отметил, что подготовка солдат ВСУ была неплохой, но российские военные благодаря мощной огневой поддержке штурмовых подразделений и отличной координации смогли взять под свой контроль центр города и его восточную часть.

Вам может понравиться

Америка стремительно теряет мировой престиж из-за политики Байдена

Стив Хилтон, ведущий Fox News, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки больше не являются мировым лидером из-за политики Джо Байдена. Журналист рассказал, что сегодня на мировой арене во всей

Кнутов назвал тревожным знаком проникновение украинского самолета в Брянскую область

По словам военного эксперта полковника ПВО Юрия Кнутова, появление легкомоторных самолетов-разведчиков над Брянской областью вызывает серьезные опасения. Он уверен, что за этими действиями противник может скрывать свою подготовку к будущей

Дандыкин: ВСУ, находящиеся в Артемовске, вскоре попадут в котел

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ, оставшиеся в Артемовске (украинское название Бахмут) по всей вероятности окажутся в котле. Ведь обстановка. Сложившаяся на данным момент