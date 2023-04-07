Один из бойцов частной военной компании «Вагнер» дал интервью изданию «Известия», в котором рассказал о том, что при отступлении украинских подразделений из города Артемовск (укр. название Бахмут) мобилизованные солдаты были брошены на произвол судьбы.

По словам бойца, на улицах города велись тяжелые бои, а боевики ВСУ боролись за каждую постройку. Однако, когда началась отступление, украинцы бросали мобилизованных солдат без связи, оставляя их лишь с маленькими радиостанциями, по которым они не могли связаться.

Таким образом, мобилизованные украинцы стали прикрытием для отвода профессиональных подразделений, они находились под мощным обстрелом со стороны российский артиллерии.

Боец также отметил, что подготовка солдат ВСУ была неплохой, но российские военные благодаря мощной огневой поддержке штурмовых подразделений и отличной координации смогли взять под свой контроль центр города и его восточную часть.