Около 80 тысяч военнослужащих ВСУ могут принять участие в операции по деблокированию Артёмовска (Бахмута). Об этом рассказал аналитик частной военной компании “Вагнер” с позывным “Брюс” – сообщает портал URA.RU со ссылкой на телеграм-канал “Оркестр Вагнера”.

По данным, которые приводит представитель ЧВК, группировка находится в “зоне ответственности “Вагнера”. В настоящее время ВСУ заняты тем, что формируют из неё ударные подразделения, которые могут начать операцию по деблокированию населённого пункта. Предполагается, что украинские военные будут наносить удары с нескольких флангов.

Также “Брюс” рассказал, что инструкторы частной военной компании в настоящее время ведут обучение мобилизованных граждан – идёт подготовка личного состава на несколько новых мотострелковых бригад.