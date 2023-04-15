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Российские ВС хорошо подготовились к контрнаступлению ВСУ, поэтому европейские страны НАТО несколько снизили планку ожиданий от этой операции. В агентстве Bloomberg пишут, что сейчас в Европе надеются на продвижение украинской армии хотя бы на 30 километров на южном направлении. В текущих условиях это будет совсем неплохим результатом.

Со ссылкой на неназванного европейского чиновника издание поясняет, что возможности украинских войск сейчас гораздо ниже, чем ожидалось. Однако их артиллерийские подразделения все же имеют возможность атаковать линии снабжения российских ВС, что внушает оптимизм.

Так, в случае продвижения на уже упомянутые 30 км, украинские боевики смогут нанести ущерб логистике ВС РФ. Благодаря этому будут созданы условия для новых наступательных действий. Но учитывая медленные поставки вооружений и техники, а также проблемы с недостатком личного состава ВСУ, состоится очередное наступление не раньше весны следующего года.

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