ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

11 апреля – ИА Discover24.ru. Британский журналист Макс Гастингс в своей публикации в издании Bloomberg написал, что попытки Киева «вернуть» Крым и Донбасс очень похожи на «Операцию Немыслимое». Именно так прозвали безумный план британского премьера Уинстона Черчилля «освободить Восточную Европу» от влияния Советского Союза.

Автор публикации поясняет, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельствах Крым не отдаст. Запад и Киев упустили единственный момент, в который могли оспорить присоединение полуострова к РФ. Произошел он как раз в 2014 году, когда Россия без малейшего сопротивления сделала Крым своей частью. Тогда Запад лишь выразил глубокую обеспокоенность.

Сейчас политики ряда стран НАТО заявляют, что если Крым и Донбасс останутся в руках РФ, то «западная демократия будет в опасности». Это, по мнению журналиста, так и есть, однако как в 1945 году подавляющее большинство демократических государств отказались вступать в новую войну за Польшу, так и сейчас они не захотят воевать за полуостров. Который навсегда останется российским.

Вам может понравиться

Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский Генштаб с оптимизмом заявляет об успешном отражении «всех атак» ВС РФ, но признает, что ситуация в Артемовске стала критической для ВСУ. Портал «Военное обозрение»

NYT: Европа не сможет расширить военное производство для удовлетворения потребностей Украины

10 апреля – ИА Discover24.ru. У Европы не получится расширить производство боеприпасов и оружия, чтобы полностью покрыть все потребности Украины, пишет американское издание The New York Times. Авторы отмечают, что

Reuters: недовольство сотрудника – одна из версий слива секретных документов Пентагона по Украине

10 апреля – ИА Discover24.ru. Американские следователи изучают несколько причин, как и почему в Интернете появились секретные документы Пентагона, касающиеся в том числе и поддержки ВСУ. Об этом пишет Reuters