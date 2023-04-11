11 апреля – ИА Discover24.ru. Британский журналист Макс Гастингс в своей публикации в издании Bloomberg написал, что попытки Киева «вернуть» Крым и Донбасс очень похожи на «Операцию Немыслимое». Именно так прозвали безумный план британского премьера Уинстона Черчилля «освободить Восточную Европу» от влияния Советского Союза.

Автор публикации поясняет, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельствах Крым не отдаст. Запад и Киев упустили единственный момент, в который могли оспорить присоединение полуострова к РФ. Произошел он как раз в 2014 году, когда Россия без малейшего сопротивления сделала Крым своей частью. Тогда Запад лишь выразил глубокую обеспокоенность.

Сейчас политики ряда стран НАТО заявляют, что если Крым и Донбасс останутся в руках РФ, то «западная демократия будет в опасности». Это, по мнению журналиста, так и есть, однако как в 1945 году подавляющее большинство демократических государств отказались вступать в новую войну за Польшу, так и сейчас они не захотят воевать за полуостров. Который навсегда останется российским.