Блогеры, журналисты, авторы Телеграм-каналов активно комментируют задержание Елены Блиновской. Отмечается, что Следственным комитетом РФ в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Телеграм-канале «Небожена» автор пишет, что справедливость существует. В посте отмечается, что Блиновская «уходила, как партизан – козьими тропами», но ее все равно задержали при попытке пересечь границу. Телеведущая Ксения Собчак отметила, что поклонницей Блиновской не является, но все же, выразила ей свою поддержку. «Надеюсь, проблемы разрешатся», – написала Собчак.

Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова написала, что заработок, основанный на уязвимости людей, с которого не уплачено 918 миллионов налога, является полумошенническим. Автор Телеграм-канала «Бабская курилка» отметил, что Блиновская, Митрошина и Лерчик «только верхушка айсберга или навозной кучи, кому как больше нравится».