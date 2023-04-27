В отношении блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По данным следствия, Блиновская не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог. Женщина пыталась сбежать из России, путем пересечения границы в Белоруссии.

Отмечается, что Елена Блиновская планировала выехать в Республику Беларусь, а оттуда хотела вылететь на самолете за рубеж. Для пересечения границы ею был арендован автомобиль Mercedes-Maybach. Женщина была задержана на границе с Белорусией в Смоленской области. Видеозапись задержания блогера была опубликована Следственным комитетом России.

Отмечается, что Блиновская занижала полученные доходы, поэтому неуплаченный налог составил более 918 миллионов рублей. Часть средств, выведенных в результате уклонения от налогов, в размере 43 миллионов женщине удалось легализировать, перечислив их на счета организаций со счетов подконтрольных компаний.