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В ближайшие недели Украина начнет контрнаступление, причем Соединенные Штаты и НАТО будут всячески ее поддерживать. В то же время Вашингтон не диктует Киеву никаких условий по направлению контратакующих действий, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В своем интервью медиагруппе Funke руководитель американского госдепартамента назвал Украину демократической страной. Он отметил, что президентом является Владимир Зеленский, в руках которого сосредоточены все инструменты для управления государством. Но при этом одной из главных его обязанностей является прислушиваться к мнению граждан Украины и поступать так, как требует большинство.

Также Блинкен заявил, что именно президент Зеленский будет принимать решение, начинать ли наступление украинской армии на Крым, предпринимать ли попытки «вернуть» полуостров под контроль Киева. Ответственность за эти решения нести тоже украинскому президенту.

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