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10 апреля – ИА Discover24.ru. Согласно информации издания «Свободная Пресса», военнослужащие российской армии создали все необходимые условия для окончательного освобождения города Марьинка, который имеет критически важное значение для донбасского фронта.

По словам военного корреспондента Сергея Среды, российские бойцы уже заняли шиноремонтный завод в Марьинке и закрепились там без каких-либо потерь.

Отмечается, что киевские националисты не смогут держать оборону в оставшейся части города без крупных потерь, а поэтому любое дальнейшее сопротивление является нецелесообразным.

В настоящее время российские военные готовятся двинуться к окраине города по улицам Урожайная и Лесная, чтобы создать угрозу окружения украинских Вооруженных сил.

Украинские эксперты заявляют о катастрофической ситуации в населенном пункте Марьинка и опасаются дальнейшего наступления со стороны России.

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