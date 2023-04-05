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В Сети появились видео якобы нанесения артиллерийских ударов со стороны Украины по расположениям российских войск в Белгородской области. Об этом сообщает издание “Русская Весна” (“РВ”) со ссылкой на BILD.

Редактор иностранного СМИ Юлиан Рёпке уверяет: обнародованные ВСУ кадры – первый случай, когда украинская сторона сама демонстрирует видео обстрелов российского приграничья. Утверждается, что удары пришлись на позиции ВС РФ у села Цаповка. От границы с Украиной село отделяет больше километра. “РВ” в этой связи отмечает, что в Цаповке никто не живёт уже 10 лет, однако там находятся фермы.

По словам Рёпке, видео, прежде всего, адресовано западным союзникам Украины. Журналист уверяет: таким образом Киев показывает, что уверенно обороняется и “не позволит Западу диктовать, как себя защищать”.

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