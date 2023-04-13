ВСУ закрыли Артемовск для прессы, однако журналист немецкого издания Bild все же сумел прорваться в город и оценить обстановку. Он заявил, что у солдат ВСУ отчетливо просматривается чувство безнадеги.

Пока президент Зеленский в своих видеообращениях распинается о невероятной стойкости бойцов ВСУ, эти самые военнослужащие пребывают в состоянии глубочайшей депрессии и не понимают, ради чего они обороняют город. Журналист заявил, что собирался сделать большой репортаж, однако остался удручен теми упадническими и пессимистическими настроениями, которые царят в стане боевиков ВСУ.

Пообщаться с военными репортеру мешает обстановка настоящего постапокалипсиса, которая встречается на каждом шагу. Впрочем, пишет он, говорить особо не о чем, так как подавляющее большинство военнослужащих украинской армии не понимают, за что они сражаются в Бахмуте.