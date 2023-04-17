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Российский беспилотник запечатлел на видео уничтожение подразделения украинской армии в районе Кременной в ЛНР. Видеозапись в своем телеграм-канале опубликовал портал «Военное дело».

Украинские боевики обустроили опорный пункт в лесном массиве, однако ВС РФ обнаружили его. Для удара по позициям противника были использованы боевые машины пехоты, танки, а также штурмовые отряды.

Боевики ВСУ осознали, что не смогут справиться с превосходящими силами ВС РФ и запрашивали помощь, однако их вызов проигнорировали. Покинуть опорник военные также не смогли, поэтому были ликвидированы. На записи, которая не публикуется из-за этических соображений, видно, что многие получили смертельные осколочные и пулевые ранения. Опорный пункт перешел под контроль российских военных.

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