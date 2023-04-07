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Губернатора Северной столицы Александра Беглова раскритиковала общественность за решение не приезжать на место теракта в кафе на Университетской набережной в день трагедии. По мнению депутата Госдумы VIII созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Дмитрия Кузнецова, своим поведением глава Петербурге продемонстрировал, что не способен адекватно реагировать на экстремальные ситуации в условиях специальной военной операции.

Депутат Дмитрий Кузнецов рассказал, что погибший в результате взрыва в петербургском кафе военкор Владлен Татарский был его помощником. Политик считает, что губернатор Петербурга Александр Беглов обязан был быть на месте трагедии 2 апреля, особенно в то время, когда Россия переживает трудные времена, участвуя в специальной военной операции на Украине.

«Что касается неприезда губернатора на место трагедии, то, наверное, можно было бы обсуждать этот вопрос, если бы не было специальной военной операции, но так как она есть и страна у нас воюет, то, конечно, он обязан был быть там», – заявил депутат.

По мнению Кузнецова, большинство представителей российской элиты забыли, что сейчас происходит в мире и живут так, как будто никаких военных действий не происходит. Возможно, Беглов оказался среди тех, кто не вышел из режима «мирного времени», считает депутат.

Напомним, 2 апреля в кафе Street Food bar №1 проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, где примерно в 18:30 раздался взрыв. В результате журналист погиб, а более 40 посетителей получили ранения. Правоохранительные органы задержали подозреваемую – активистку Дарью Трепову, которая предположительно передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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