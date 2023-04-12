12 апреля – ИА Discover24.ru. Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» разгромили позиции боевой техники противника на Запорожском направлении. Командир батареи с позывным «Днепр» рассказал РИА Новости о боевой работе подразделения.

Он отметил, что местоположение скопления техники ВСУ было обнаружено с разведывательного беспилотника. САУ моментально выехали на огневые позиции, нанесли сокрушительные удары и тут же сменили место дислокации, чтобы не попасть под ответную атаку противника.

Офицер также рассказал, что подразделение постоянно выполняет сложные боевые задачи, по несколько раз в день открывает огонь по вражеским целям. Проблем с боеприпасами нет, если они заканчиваются, то тут же подвозят новые снаряды. Это дает возможность беспрерывно уничтожать противника, подавлять его попытки контратаковать, а также обеспечивать продвижение пехотных подразделений.