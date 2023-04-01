Киев и Запад в последнее время слишком часто стали говорить, что ВСУ истощены, ослаблены, они не в состоянии перейти к контрнаступлению. Военный корреспондент Александр Бартош, представляющий Академию военных наук, уверен, что все эти заявления – лишь уловка.

Киев настолько часто говорит о нехватке снарядов, техники и вооружения, что в этом возникают большие сомнения. Единственная цель этих заявлений – выпросить у Запада еще больше оружия, а также ввести в заблуждение российское командование, усыпить бдительность.

Бартош отметил, что на фоне таких заявлений Киев продолжает готовить контрнаступление на юге, он формирует ударный сухопутный и бронетанковый кулак. В этой операции планируется задействовать британские и немецкие танки «Челленджер 2» и «Леопард 2», артиллерийские установки – как самоходные, так и буксируемые, ракетные подразделения. ВСУ собрали на Южном фронте до 70 тысяч боевиков, поэтому без крупного сражения обойтись точно не получится.

Задачей Киева по-прежнему остается выход к Азовскому морю и попытка перерезать сухопутный коридор в Крым. И Запад будет ему в этом помогать, слухи о резком прекращении поставок оружия и боеприпасов не имеют под собой никаких оснований, считает эксперт.