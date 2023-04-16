Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал удар российской ракетой «Кинжал» по сверхсекретному бункеру во Львовской области, в результате которого был уничтожен командный пункт Североатлантического альянса. Он сообщил, что под землей после атаки осталось 160 тел высокопоставленных военных НАТО и украинской армии.

Баранец напомнил, что произошло это в первую декаду марта, однако только сейчас в украинских, российских и западных СМИ появилось достаточное количество деталей, позволяющих сложить всю картину воедино.

Выбор бункера подо Львовом был не случаен. Он находился на глубине почти в 130 метров, надежно прикрывался средствами ПВО и представлял собой практически неуязвимый военный объект. Но ракета «Кинжал» сумела все же его уничтожить.

Она пробила толстый слой железобетона, на который натовские генералы возлагали огромные надежды. В результате около 200 военных были погребены под завалами. По словам Баранца, примерно 40 трупов оттуда удалось извлечь, однако 160 по прежнему остаются в бункере.