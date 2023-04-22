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Киевские власти продолжают препятствовать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях. Диверсанты вооруженных сил Украины устроили очередной теракт на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, на территории локомотивного депо в Мелитополе прогремел взрыв в субботу утром. Все подробности и детали происшествия на данный момент выясняются компетентными органами. Также Балицкий отметил, что на текущий момент информации о пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, что территория локомотивного депо уже неоднократно подвергалась атакам со стороны вооруженных сил Украины. В результате одного из обстрелов, состоявшегося 2 апреля, ранения получила местная жительница. Также разрушения получил один из жилых многоэтажных домов, расположенный в непосредственной близости от локомотивного депо.

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