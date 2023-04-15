В интервью агентству РИА Новости боец «Группы Вагнера» рассказал, что Артемовск (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Бахмут) завален трупами украинских военных. Уцелевшие боевики ВСУ не собирают тела своих сослуживцев, бросая их прямо на позициях или просто на улицах.

Также боец провел для корреспондентов своеобразную экскурсию по многоэтажке, которую украинские боевики превратили в настоящую крепость. Он показал огневые позиции противника, а также сообщил, что подобное можно увидеть практически в каждом доме.

В здании также большое количество трупов украинских военных. Боец показал множество шевронов, которые принадлежали боевикам разных родов войск и подразделений.

Напомним, что ВСУ оставляют трупы на поле боя, поэтому большое количество военнослужащих числятся как пропавшие без вести. Это позволяет правительству отказывать родным и близким бойцов в выплатах, размер которых сегодня составляет 15 миллионов гривен.