Отставные натовские генералы порассуждали о готовящемся контрнаступлении ВС Украины и попытались предсказать, какую тактику для него изберет Киев. Так, бывший австралийский военный Мик Райан сообщил о наличии трех наиболее вероятных сценариев развития событий, передает таблоид Daily Mail.

Первая тактика подразумевает мощный удар на одном из направлений, на которое командование ВСУ перебросит все силы. Она достаточно эффективна при необходимости прорвать серьезную оборону, однако есть риск оказаться в окружении.

Второй сценарий предполагает использование относительно небольших групп, которые постараются одновременно нанести удары по всем направлениям. Такой подход позволит сбить с толку ВС РФ, вынудить их распылить силы. Генерал Стивен Твитти из Соединенных Штатов считает, что ВСУ пойдут именно таким путем.

Есть еще и третий сценарий, по которому украинская армия может выбрать два направления. Причем наступление на одном из них будет отвлекающим маневром. Ранее об этом говорили и российские аналитики, которые предсказывали отвлекающие атаки на Донбассе и попытку мощного прорыва на Запорожском направлении.