Российская авиация существенно облегчает пехоте и мотострелковым подразделениям наступление на Авдеевку. Она наносит сокрушительные удары по позициям противника, уничтожая живую силу и технику, а также подавляя попытки перейти к контратакующим действиям, сообщает «Русская весна».

На видеозаписи, представленной Минобороны РФ, видно, как авиация наносит удары по опорным пунктам ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано несколько десятков украинских боевиков. Кроме того, уничтожено несколько единиц техники, которые Киев уже не сможет задействовать в боевых действиях.

Напомним, Авдеевка сейчас является одной из наиболее горячих точек на линии соприкосновения. Российские ВС постепенно окружают населенный пункт, лишая боевиков ВСУ последних шансов на его удержание.