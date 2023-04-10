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10 апреля – ИА Discover24.ru. На Краснолиманском направлении российские ВС ликвидировали разведывательные беспилотники ВСУ, а также нанесли авиаудары по позициям противника. Кроме того, были задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для уничтожения хорошо укрепленных мест размещения боевиков, передает РИА Новости.

Сообщается, что в результате удара термобарическими снарядами ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе, подразделениям на Червонодибровском участке линии соприкосновения нанесено огневое поражение.

Кроме того, разведка ВС РФ обнаружила повышенную активность противника. Техника и личный состав 58-й мотопехотной бригады сменили позиции. Также была совершена вылазка штурмовой группы, которую удалось своевременно пресечь.

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