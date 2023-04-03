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В статье на сайте «SMH» автор сравнивает судьбу США с судьбой известного актера Билла Косби, которого уличили в преступлениях.

Многие читатели поддержали эту позицию, говоря о том, что Америка находится на грани упадка и скоро потеряет свою мощь.

Писательница Керри Саквилл, автор публикации, отметила, что раньше она и многие другие люди восхищались Америкой, но сейчас ее мнение изменилось. Страна столкнулась с ухудшением медицинского обслуживания, здесь всюду расизм и частые случаи насилия, а также видно огромное неравенство доходов между бедными и богатыми.

Кроме того, в США имеется большое количество оружия, что приводит к возникновению частых случаев перестрелок, в том числе и в школах.

Автор статьи отмечает, что США, как и актер Билл Косби, разочаровали ее.

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