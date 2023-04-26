Британский таблоид Daily Mail опубликовал сообщение об использовании российскими ВС в зоне специальной военной операции новейших танков Т-14 «Армата». В комментариях к публикации читатели отметили, что эти боевые машины помогут России окончательно разгромить войска Украины и НАТО.

«Будь осторожна, НАТО, потому что в конце концов у тебя может пойти кровь из носа от этой новости», – прокомментировал сообщение один из читателей.

Другой добавил, что Западу не стоило бы забывать о преимуществе РФ и в преимуществе танков, и в наличии современных моделей, созданных с применением уникальных технологий.

«Так называемые усовершенствованные танки Challenger, подаренные Великобританией, не идут ни в какое сравнение с могучими “Арматами”. Да начнется битва», – цитирует РИА Новости еще одного комментатора.

Напомним, что танки Т-14 «Армата» уже находятся в зоне СВО. Чтобы повысить их надежность, конструкторы предусмотрели дополнительную защиту бортов от ракет западных противотанковых комплексов.