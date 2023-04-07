Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке утром сообщил о наступлении сил российской армии в направлении Константиновки.

Сообщается, что украинские ВС накапливали свои резервы на этом участке для последующего наступления на Артемовск. Однако российские военные активно наступают на пригороды Константиновки, что срывает все планы командования ВСУ.

Наземным силам России активно помогают артиллерия и авиация. В связи с этим, все больше аналитиков и экспертов говорят о том, что украинские Вооруженные силы скоро потеряют Артемовск.

По словам Дениса Пушилина, врио главы Донецкой республики, бойцы ЧВК «Вагнер» и российской армии уже взяли под свой контроль около 70% территории этого населенного пункта.