В ответ на поставки Украине «умных» бомб JDAM Соединенными Штатами Россия разработала собственные высокоточные боезаряды, которые оказались надежным и эффективным вооружением для атак на всевозможные военные объекты. В Киеве их называют «чрезвычайной угрозой» по целому ряду причин, пишет издание «ИноСМИ» со ссылкой на Asia Times.

Автор публикации Стивен Брайен отмечает, что американские JDAM и GLSDB, напротив, оказались совершенно неэффективными в боевых действиях на Украине. ВСУ успели поразить ними один или два объекта, после чего российская ПВО научилась перехватывать эти боезаряды. Сейчас ВС РФ выигрывают в этой своеобразной дуэли «умных» бомб, используя УФАБ-500Б и УПАБ-1500, обладающие огромной разрушительной силой.

В Киеве жалуются, что ПВО Украины не в состоянии перехватывать эти бомбы, которые летят к цели около 50-70 километров. Кроме того, противовоздушная оборона оказывается бесполезной и против самолетов-носителей, так как они не входят в зону ее действия.

К преимуществам относятся также наличие навигационного модуля ГЛОНАСС, который обеспечивает точность поражения целей, и не поддается американским «глушилкам» сигнала, поставляемым на Украину США.

Проблемой бомб JDAM автор называет отсутствие на Украине самолетов, способных обеспечить нужную для поражения целей скорость боезаряда. Киев может использовать для их нормального запуска только истребители МиГ-29, а вот штурмовики Су-25 уже существенно снижают характеристики американских JDAM.