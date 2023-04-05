Танки, которые западные союзники Киева направляют на Украину, могут оказаться лёгкой целью для российских войск. Об этом пишет издание Asia Times. Перевод статьи приводит портал “ИноСМИ”.

Утверждается, что тяжёлой технике производства Германии, Великобритании и США не хватает динамической и активной защиты. Эти виды защиты существенно снижают повреждения от запущенных в бронетехнику снарядов. Однако на Украине, куда часть техники уже поступила, вовсю устанавливают системы защиты самостоятельно. Это свидетельствует о том, что техника, которую Киеву отправил Запад, мало чем отличается от той, что у ВСУ была на вооружении до этого, говорится в статье Asia Times.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине танки Leopard, США – танки Abrams, Великобритания – Challenger 2. Предполагается, что технику ВСУ будут использовать во время контрнаступления на российские позиции.