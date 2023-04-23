Российские ВС задействовали вооружение, полностью изменившее ход конфликта на Украине. Речь идет о планирующих авиабомбах УПАБ-1500 и УФАБ-500, которые все чаще используются для ударов по позициям украинской армии, пишет издание Asia Times.

Авторы публикации отмечают, что эти бомбы стали применяться практически одновременно с получением Киевом «умных» комплектов JDAM-ER. Однако американские боезаряды не сумели продемонстрировать эффективность, российские военные быстро научились сбивать их, не давая поражать цели.

УПАБ-1500, напротив, стали «восхитительным оружием», сообщают китайские эксперты. Эти бомбы способны лететь к цели до 70 километров, они наводятся с помощью встроенного навигационного модуля ГЛОНАСС и с легкостью обходят вражескую ПВО. При этом они обладают большой разрушительной силой и обходятся значительно дешевле ракет, что позволяет наносить мощные массированные удары.