Системы противовоздушной обороны США, переданные Украине для защиты от российских ракет, не могут справиться с управляемыми планирующими авиационными бомбами (УПАБ), запускаемыми ВКС России по целям ВСУ на передовой. Об этом в своем материале сообщает газета Asia Times.

Авторы материала отмечают, что на сегодняшний день украинской стороне не удалось сбить ни единой российской авиабомбы в зоне боевых действий. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно побеждают в битве планирующих бомб в зоне СВО. При этом руководство ВСУ уже признало российские бомбы УПАБ «чрезвычайной угрозой» для украинской армии.

Иностранные журналисты пишут, что в отличие от ВСУ российские силы противовоздушной обороны научились успешно перехватывать украинские планирующие авиабомбы, которые им были переданы Соединёнными Штатами Америки. Речь идет о двух различных видах авиационных бомб GLSDB и JDAM-ER производства Boeing и Saab соответственно.