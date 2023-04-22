ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Системы противовоздушной обороны США, переданные Украине для защиты от российских ракет, не могут справиться с управляемыми планирующими авиационными бомбами (УПАБ), запускаемыми ВКС России по целям ВСУ на передовой. Об этом в своем материале сообщает газета Asia Times.

Авторы материала отмечают, что на сегодняшний день украинской стороне не удалось сбить ни единой российской авиабомбы в зоне боевых действий. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно побеждают в битве планирующих бомб в зоне СВО. При этом руководство ВСУ уже признало российские бомбы УПАБ «чрезвычайной угрозой» для украинской армии.

Иностранные журналисты пишут, что в отличие от ВСУ российские силы противовоздушной обороны научились успешно перехватывать украинские планирующие авиабомбы, которые им были переданы Соединёнными Штатами Америки. Речь идет о двух различных видах авиационных бомб GLSDB и JDAM-ER производства Boeing и Saab соответственно.

Вам может понравиться

FP: первые сутки контрнаступления ВСУ решат его исход

На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ западная пресса продолжает делать прогнозы и анализировать ситуацию. Так, издание Foreign Policy (FP) отмечает, что главными во всей наступательной операции, которую проведёт украинская армия, будут

Пригожин: «Котла никакого нет, а те, кто болтают языком вперед, — создают проблемы»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пока рано говорить о формировании котла для военных украинских Вооруженных сил, которые продолжают оборонять Артемовск (укр. название Бахмут). Напомним, что днем

Эксперт Алехин поблагодарил руководство Польши за предоставленный Украине «авиационный хлам»

За последнее время российские силы смогли сбить еще три самолета ВВС Украины в зоне проведения СВО. Два из которых были представлены истребителями МиГ-29 и еще одним редким для украинской авиации