Специалисты Арзамасского машиностроительного завода повысили уровень защиты брони на своей военной технике пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ. Отмечается, что в ходе модернизации учитывался опыт специальной военной операции.

На предприятии рассказали, что улучшенная броня способна выдерживать попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Также она свободно переносит подрыв взрывного устройства, мощность которого составляет до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Капот, колесные шасси и радиатор бронетехники теперь более надежно защищены от осколков артиллерийских снарядов и пуль стрелкового оружия. Также броня повышает уровень защиты и выживаемости личного состава.

Напомним, что на Арзамасском заводе осуществляется производство бронетранспортеров БТР-82 и бронеавтомобилей «Тигр».