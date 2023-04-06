ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Арзамасского машиностроительного завода повысили уровень защиты брони на своей военной технике пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ. Отмечается, что в ходе модернизации учитывался опыт специальной военной операции.

На предприятии рассказали, что улучшенная броня способна выдерживать попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Также она свободно переносит подрыв взрывного устройства, мощность которого составляет до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Капот, колесные шасси и радиатор бронетехники теперь более надежно защищены от осколков артиллерийских снарядов и пуль стрелкового оружия. Также броня повышает уровень защиты и выживаемости личного состава.

Напомним, что на Арзамасском заводе осуществляется производство бронетранспортеров БТР-82 и бронеавтомобилей «Тигр».

Вам может понравиться

Вассерман объяснил обращение первой леди Польши к Зеленскому на русском языке

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил обращение супруги польского президента к Владимиру Зеленскому на русском языке. Своей точкой зрения он поделился с журналистом издания «Взгляд». Напомним, что общественность

Леонков заявил о попытках Starlink Илона Маска выбить спутники связи России

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение МИД РФ о попытке ВСУ воздействовать на российские спутники связи. Он пояснил, что при наличии систем радиоэлектронной борьбы такое воздействие вполне вероятно. У Киева,

Царьград: Груз 200 из генералов США с Украины — сенсация, о которой не говорят вслух

Издание «Царьград» со ссылкой на западные СМИ рассказало о «грузе 200» из натовских высокопоставленных военных, отправленных на родину с Украины. Отмечается, что Вашингтон и его союзники сохраняют полное спокойствие и