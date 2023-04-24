Военная разведка России обнаружила на территории Сумской области места активности вооруженных сил Украины, в том числе и подразделения территориальной обороны. В частности, в районе населенного пункта Белополье были обнаружены несколько единиц военной техники ВСУ.

По всем выявленным целям украинской армии на территории Сумской области были нанесены удары ствольной и реактивной артиллерией ВС России. При этом применялись высокоточные боеприпасы для более точного уничтожения целей.

Российская армия наносит точные удары по местам дислокации личного состава бойцов ВСУ и территориальной обороны, складам с военной техникой и боеприпасами, а также узлам связи. Работа российской артиллерии направлена на предотвращение обстрелов украинскими боевиками населенных пунктов Брянской и Курской областей.

На территории правого берега Днепра в Херсонской области российская артиллерия наносит удары по местам скопления резервов личного состава и военной техники, которую командование ВСУ пытается накопить в непосредственной близости от реки.