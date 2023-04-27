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В районе населенного пункта Невельское под Авдеевкой артиллеристы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса наносят точные удары по противнику. Огонь корректируют БПЛА, что гарантирует быстрое уничтожение целей, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты рассказали, что именно разведывательный беспилотник обнаружил под невельским опорный пункт, на котором базировались пехотинцы ВСУ. Для удара по нему была привлечена артиллерия.

После ударов дрон зафиксировал успешное поражение живой силы и техники.

Напомним, Авдеевка и ее окрестности остаются одной из наиболее горячих точек зоны проведения специальной военной операции. ВСУ предпринимают попытки перейти в контратаку, однако они пресекаются артиллеристами ВС РФ.

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