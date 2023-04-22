Как отмечает в своем материале «Первый канал», в зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия.

Военнослужащие российской армии уничтожили важный опорный пункт боевиков вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении точным залпом из тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». На уничтоженных позициях оборону держали несколько подразделений националистов ВСУ.

Пилоты армейской авиации России уничтожили крупный склад с боеприпасами украинской армии, расположенный в Сергеевке в окрестностях Краматорска. В результате точного попадания было ликвидировано порядка 600 реактивных снарядов для РСЗО, которые боевики ВСУ использовали для обстрелов мирных жителей Донбасса.

Также бойцы вооруженных сил России сорвали попытку боевиков украинской армии осуществить переброску резервов на передовую точным залпом из миномета «Василек». После чего минометный расчет произвел смену позиции.