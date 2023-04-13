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В Сети появилась видеозапись уничтожения подкрепления ВСУ, сумевшего прорваться в Артемовск (Бахмут). Новобранцев разместили в одном из многоэтажных домов, однако вступить в боевые действия они так и не успели.

Активность подразделений ВСУ заметил разведывательный беспилотный аппарат, тут же отправивший координаты местоположения боевиков артиллеристам. Спустя несколько секунд на первом этаже здания прогремел мощный взрыв первого снаряда.

Беспилотник корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить позиции противника.

Напомним, что по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Киев потерял в Артемовске не менее 32 тысяч военнослужащих убитыми. В настоящий момент под контролем ВС РФ находится 80 процентов территории города.

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