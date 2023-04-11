11 апреля – ИА Discover24.ru. Военнослужащие украинской армии обустроили позиции на отвалах Авдеевского коксохимического завода, однако были быстро обнаружены российским беспилотным аппаратом.

Практически сразу в дело вступили артиллерийские подразделения 114-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они задействовали реактивную артиллерию. РСЗО наносят удары по противнику зажигательными боеприпасами, которые в буквальном смысле выжигают позиции ВСУ.

Напомним, Авдеевка остается одной из самых горячих точек в зоне проведения специальной военной операции. На видео, появившемся в Сети, зажигательные снаряды создают причудливые эффекты в небе сразу после запуска и обрушиваются мощной огненной лавиной на головы противника.