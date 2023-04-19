Используя превосходство в артиллерии, российские военные нашли способы «успокаивать» боевиков ВСУ. Об этом «Известиям» рассказал один из бойцов расчета САУ «Акация».

Он пояснил, что боевики выпустили по позициям ВС РФ 4 снаряда, поэтому пришлось их «умиротворять». Противник не смог ничего противопоставить интенсивному артиллерийскому огню и прекратил обстрел.

При этом экипаж САУ быстро меняет позиции, «перекатываясь» с места на место, так как контрбатарейная борьба ВСУ не дремлет. Буквально через 2 минуты после ударов по позициям противника в ответ летят снаряды, поэтому нужно успеть за это время перебраться на другой огневой рубеж, чтобы продолжать атаки.

Напомним, артиллерия в ходе СВО исполняет одну из ключевых ролей, поэтому преимущество в вооружении и боеприпасах часто оказывается решающим.